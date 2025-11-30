Presidente colombiano critica declarações de Trump sobre fecho do espaço aéreo venezuelano

O chefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, afirmou hoje que um Presidente estrangeiro não pode declarar o espaço aéreo de outro país encerrado, numa reação às declarações recentes de Donald Trump sobre a Venezuela.

No sábado, o Presidente norte-americano salientou que o espaço aéreo venezuelano deve ser considerado "completamente fechado", numa altura em que o seu Governo intensifica a pressão sobre a Venezuela de Nicolás Maduro, com um grande destacamento militar nas Caraíbas.

Caracas alertou que estas declarações constituem uma "ameaça colonialista" que afeta a soberania do país.

"Gostaria de saber por que norma do direito internacional pode um Presidente de um país fechar o espaço aéreo de outra nação?", questionou Gustavo Petro, que também preside à Comunidade de Estados Latino-Americanos e das Caraíbas (CELAC), sem mencionar explicitamente Donald Trump.

Na mensagem publicada na rede social X, o chefe de Estado da Colômbia salientou que o espaço aéreo nacional "não pode ser fechado por um Presidente estrangeiro, caso contrário, os conceitos de soberania nacional e 'direito internacional' deixariam de existir".

Sob o pretexto de combater o narcotráfico, Washington mantém desde setembro um destacamento naval e aéreo em águas das Caraíbas próximas da Venezuela, tendo mesmo mobilizado o maior porta-aviões do mundo para a região.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) recomendou "extrema cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido ao que considera "uma situação potencialmente perigosa" na região.

Várias companhias aéreas, incluindo a TAP, suspenderam então os seus voos para aquele país.

O Governo venezuelano decidiu revogar posteriormente as licenças de operação da TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol, acusando-as de se "unirem aos atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos.

Os consulados-gerais de Portugal nas cidades venezuelanas de Caracas e Valência disponibilizaram canais telefónicos de emergência para os portugueses radicados na Venezuela, com o propósito de garantir proteção e assistência aos compatriotas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, no sábado, que está a acompanhar em permanência a situação na Venezuela, reafirmando preocupação com o momento complicado que vive a comunidade portuguesa.