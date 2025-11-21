Cinco mortos e mais de 60 feridos em terramoto de magnitude 5,5 no centro de Bangladesh

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas num terremoto de magnitude 5,5 que atingiu hoje o centro de Bangladesh, com epicentro próximo à cidade de Narsingdi, informaram fontes oficiais.

A agência de notícias AFP acrescenta que o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) chegou a sugerir a possibilidade de um "número significativo de vítimas".

De acordo com um relatório preliminar do Departamento de Saúde, entre as vítimas mortais está um estudante de medicina do distrito de Armanitola, nos arredores de Daca.

A magnitude 5.7 earthquake struck Bangladesh, sending residents in Dhaka rushing out of buildings and onto the streets https://t.co/Iu74hPVkx0 pic.twitter.com/CJERUw2Jwg — Reuters (@Reuters) November 21, 2025

O terremoto ocorreu às 10:38 (04:38 em Lisboa) e o seu epicentro foi localizado próximo à cidade de Narsingdi.

Os serviços meteorológicos de Bangladesh tinham relatado um terremoto de magnitude 5,7 com epicentro na cidade de Mabhabdi, no distrito de Narsingdi, acrescentando que o tremor foi sentido por 26 segundos.

O terremoto terá ocorrido num momento em que grande parte da população estava em casa.

🧵 1/

A magnitude 5.5 earthquake struck Bangladesh near Dhaka (27 km NNE) and Tungi (18 km ENE) on Nov 21, 2025 at 10:38 local time. #sismo



Tremors felt in Bangladesh and India. pic.twitter.com/PJ2fY3omQp — GeoTechWar (@geotechwar) November 21, 2025

O epicentro foi localizado a 14 quilómetros a oeste-sudoeste de Narsingdi, a cerca de 50 quilómetros de Dhaka.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) a profundidade foi de cerca de 10 quilómetros.

Bangladesh é frequentemente afetado por terremotos, mas o último grande terremoto a atingir o país ocorreu em 1896.