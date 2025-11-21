Absolvidos os quatro portugueses acusados de violação em Espanha em 2021

Os quatro portugueses acusados de violarem duas raparigas em Gijón, Espanha, em julho de 2021, foram absolvidos pelo tribunal, disse hoje o advogado que o representa.

Segundo o advogado Germán Inclán, os quatro acusados foram totalmente absolvidos na sequência do julgamento, que decorreu em 29 de 30 de outubro no Tribunal Provincial de Oviedo, com sede em Gijón, nas Astúrias, norte de Espanha.

Os quatro portugueses, todos residentes na região de Braga, foram acusados de violação por duas raparigas que conheceram em Gijón, durante uns dias de férias no verão de 2021.