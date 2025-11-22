Três jovens assistidos pelos Sapadores do Funchal devido a intoxicação alcoólica

Os Bombeiros Sapadores do Funchal socorreram, durante a madrugada deste sábado, três jovens com intoxicação alcoólica, que acabaram por ser transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

As vítimas são uma rapariga de 17 anos e dois rapazes, de 18 e 20 anos. Dois dos jovens foram encontrados na Avenida Sá Carneiro e o terceiro na Avenida do Infante, confirmou ao DIÁRIO fonte da corporação.

As ocorrências registaram-se ao longo da madrugada, obrigando ao empenho contínuo dos meios de emergência. Não há informação, para já, sobre o estado clínico dos jovens.