Cinco estratégias para comprar na Black Friday

Apesar de o dia principal da Black Friday ser 28 de Novembro, muitas lojas iniciam as suas promoções logo na semana anterior ao evento – criando o conceito de ‘Black Week’ – e outras ainda chegam a oferecer promoções especiais durante todo o mês de Novembro (que passa, assim a ‘Black November’).

Independentemente da duração dos dias de descontos, de acordo com o site BlackFriday.pt, estima-se que, em 2025, o orçamento médio para a Black Friday atinja os 385 euros, um aumento de 19% face aos 311 euros registados em 2024.

Para apoiar os consumidores a fazerem escolhas informadas e financeiramente saudáveis neste período, a comunidade de intermediários de crédito Simplefy compilou um conjunto de dicas essenciais para uma gestão orçamental eficaz, neste período por vezes dado a ‘excessos’.

Numa época de grande consumo, é crucial que os portugueses possuam as ferramentas e o conhecimento para fazer escolhas financeiras responsáveis (....) a literacia financeira é a chave para a liberdade económica, e estas dicas representam um passo para capacitar os consumidores a navegar neste período festivo sem comprometer a saúde financeira a longo prazo, transformando incertezas em certezas Rui Lopes, CEO da Simplefy

Tome nota:

1. Definir um orçamento realista

É crucial estabelecer limites de gastos claros e inegociáveis, distinguir desejos de necessidades, e priorizar as compras essenciais. Segundo o European Consumer Payment Report (ECPR) da Intrum, 43% dos portugueses admitem fazer mais compras on-line por impulso do que há dois anos. Esta tendência é ainda mais acentuada na Geração Z (62%) e nos Millennials (48%). Um orçamento bem definido é, portanto, a base para evitar surpresas desagradáveis e garantir a saúde financeira.

2. Comparar ofertas antes de decidir

Pesquisar é fundamental, quer seja para um produto em promoção ou para um crédito ao consumo. Ir além da primeira proposta e comparar as condições disponíveis no mercado pode resultar em poupanças significativas. Esta comparação deve ser feita, também, com o preço inicial do produto antes da época de promoções. Um inquérito da Klarna/Dynata indica que apenas 33% dos consumidores portugueses verificam os preços antes dos períodos de desconto para assegurar um bom negócio.

3. Evitar o recurso a novos créditos de consumo para compras impulsivas

É essencial ponderar cuidadosamente a necessidade de contrair novos empréstimos e analisar o impacto dos juros e encargos no orçamento familiar a longo prazo. Dados do Banco de Portugal indicam que o novo crédito ao consumo aumentou 9,9%. Por outro lado, os pagamentos a crédito (BNPL) cresceram globalmente 18% no último ano, o que, embora ofereça flexibilidade, exige responsabilidade na gestão do endividamento. As decisões de compra actuais impactam directamente os objectivos financeiros futuros e ao financiar uma compra, pelo que é vital analisar detalhadamente todos os custos associados – juros, comissões, seguros e outras taxas – que podem aumentar significativamente o valor final.

4. Preparar as compras

Os produtos mais procurados esgotam-se em segundos, o que transforma a compra numa corrida contra o tempo. E o tempo é inimigo da perfeição. Se se optar pela compra on-line, em princípio, estamos sujeitos a menos pressão. Mas, é importante criar ou actualizar as contas de utilizador em todas as lojas onde se planeia fazer compras e assegurar que os dados de entrega e o método de pagamento preferido estejam validados. Subscrever as newsletters das marcas favoritas para um acesso antecipado às ofertas ou códigos de desconto extra e adicionar os itens desejados ao carrinho de compras nos dias anteriores, mas não finalizar a compra, são excelentes táticas. A preparação atempada minimiza a fricção e garante compras mais conscientes.

5. Lembrar os direitos do consumidor

Quando se compra na UE todos têm direitos inabaláveis, e se se comprar on-line existem direitos específicos que nem todos conhecem: como o direito de livre resolução (direito de arrependimento) que garante a devolução do produto no prazo mínimo de 14 dias sem justificação e a garantia legal de dois anos contra defeitos de conformidade. As regras da UE também abrangem o fornecimento de conteúdos e serviços digitais (como software ou streaming).

Conheça as regras da época de saldos e promoções Com a chegada do mês de Novembro e o início das campanhas da Black Friday, multiplicam-se as promoções e descontos nas lojas físicas e online. No entanto, nem todas as ofertas são tão vantajosas quanto parecem.

