Trabalhadores do Atalaia Living Care conquistam mudança nas escalas de serviço

Os trabalhadores do Atalaia Living Care conseguiram uma importante vitória laboral após mobilização que culminou numa concentração na unidade de Câmara de Lobos. A administração da IPSS comprometeu-se a revogar as escalas de serviço com duração de quatro ou mais meses, substituindo-as por uma alternância semanal de turnos. A medida, que entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2026, abrangerá as três unidades do Atalaia Living Care e representa uma melhoria significativa nas condições de trabalho dos profissionais da instituição.

O anúncio foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, esta quinta-feira, através de comunicado, que informa que a estrutura sindical esteve reunida com a administração da IPSS. Segundo o sindicato, "esta vitória é fruto directo da determinação e luta dos trabalhadores, que, em estreita articulação com o sindicato, mostraram que nenhum direito é conquistado sem mobilização".

Apesar de o processo negocial ter sido iniciado pelo sindicato em Novembro de 2024, a estrutura sindical reconhece que foi "a concentração dos trabalhadores da unidade de Câmara de Lobos que forçou a administração a ceder, demonstrando uma vez mais que a unidade dos trabalhadores é a chave para melhorar as condições laborais".

O sindicato aproveita o momento para apelar à mobilização de todos os trabalhadores das IPSS da Região Autónoma da Madeira para a Greve Geral marcada para 11 de Dezembro. A organização defende que "o sector social continua a ser dos que mais sofre com o atropelo de direitos laborais" e que "esta greve é fundamental para travar novos retrocessos e afirmar a dignidade do trabalho".