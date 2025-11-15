Portugal decide futuro no Mundial2026 com jogo mais precoce em casa no século XXI

A seleção portuguesa de futebol decidirá a qualificação direta para o Mundial2026 no domingo, quando receber a Arménia, no Grupo F, a umas invulgares 14:00, na partida por si realizada mais cedo em território luso no século XXI.

Nos 147 jogos disputados em casa desde a viragem do milénio, Portugal alinhou quase sempre ao final da tarde ou ao início da noite, cenário contrastante com a sua próxima partida, que se vai realizar no Estádio do Dragão, no Porto, e pode valer ao conjunto das 'quinas' a nona presença, e sétima seguida, em fases finais de Campeonatos do Mundo.

Portugal lidera a 'poule', com 10 pontos, contra oito da Hungria, segunda classificada, e sete da República da Irlanda, terceira, pelo que depende apenas de si para confirmar a qualificação frente à já afastada Arménia, quarta e última, com um, numa tarde em que magiares e irlandeses medem forças à mesma hora em Budapeste e visam, na pior das hipóteses, ficar no segundo lugar, de acesso aos play-offs europeus, em março de 2026.

Por imposição dos regulamentos, os encontros da derradeira ronda têm de decorrer em simultâneo em cada grupo, sem prejuízo dos três horários que vigoram na qualificação europeia - 14:00, 17:00 e 19:45 (horas em Lisboa) - e constam do programa de domingo.

Volvidas as decisões no Grupo F, o primeiro dos 12 a ficar concluído na Europa, entram em ação a partir das 17:00 as 'poules' D e K, dominadas pelas já qualificadas França e Inglaterra, respetivamente, havendo o aliciante de Islândia e Ucrânia definirem entre si o acesso à repescagem na primeira série, condição já garantida pela Albânia na segunda.

O Grupo I conhecerá o derradeiro capítulo pelas 19:45, quando a comandante Noruega visitar a Itália, 'vice', com três pontos de avanço, mais 17 golos de diferença no primeiro fator de desempate, estando prestes a voltar aos Mundiais 28 anos depois e relegar os transalpinos para os play-offs pela terceira vez seguida, após deslizes em 2018 e 2022.

Desta vez, o horário mais madrugador dos três disponíveis tocou a Portugal, que jogará pela primeira vez às 14:00, opção utilizada pela UEFA nesta qualificação só aos fins de semana, mas que nunca incidiu no calendário das seleções mais cotadas do continente.

No século XXI, marcado pela vulgarização das transmissões de partidas de futebol, que normalmente encabeçam as audiências televisivas em Portugal, a seleção só atuou por uma vez às 16:00, ante o Chipre (4-0), em junho de 2017, num jogo particular no Estoril.

Houve ainda dois desafios principiados às 17:00, nomeadamente diante da Grécia (1-2), em junho de 2004, no Porto, para a ronda inaugural do Grupo A do Europeu, organizado em Portugal, e da Macedónia do Norte (0-0), em maio de 2012, num particular em Leiria.

Treze jogos começaram das 17:45 até às 19:45, horário a partir do qual se iniciaram 63 - englobando os últimos sete -, dos quais só nove remontam à primeira década do século.

As 20:15 e as 20:30 concentraram três duelos cada, ao passo que as 20:45 (inutilizadas desde 2017) incidiram em 22, as 21:00 (visíveis pela derradeira vez em 2012) estiveram ligadas a 25 e as 21:15 (sem recurso desde 2005) marcaram o pontapé de saída em 15.

Além do horário invulgar, Portugal trocará diante da Arménia o traje verde-rubro com que costuma jogar em casa por um equipamento preto, com detalhes em dourado, que só vai ser utilizado no domingo e homenageia o 60.º aniversário da conquista da Bola de Ouro pelo já falecido Eusébio, terceiro melhor marcador da história da seleção, com 41 golos.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões, aos quais já se uniram 27 apurados, com Inglaterra, França e Croácia entre os representantes europeus.