Madeirense Jéssica Rodrigues distinguida com o Prémio Juventude pelo Comité Olímpico de Portugal

O Comité Olímpico de Portugal (COP) distinguiu a madeirense Jéssica Rodrigues, com o Prémio Juventude, esta quinta-feira, durante a Celebração Olímpica, que decorre no SUD Lisboa Hall. Esta categoria destina-se a premiar os atletas masculino e feminino de escalões jovens, que mais se tenham distinguido na obtenção de resultados de excelência em competições internacionais ao mais alto nível desportivo.

Jéssica Rodrigues fez história em 2024, com a conquista do primeiro diploma olímpico em modalidades de inverno. A madeirense conquistou o 6.º lugar na prova de “mass start” dos Jogos Olímpicos da juventude Gangwon 2024. Em fevereiro deste ano voltou a fazer história, ao conquistar o título mundial júnior de Patinagem de velocidade no gelo, também em “mass start”. A patinadora também já garantiu o apuramento para as Taças do Mundo sénior e, aos 19 anos, vai iniciar a competição no circuito com o objectivo maior de conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.

Quem também recebeu o Prémio Juventude foi Francisco Costa, o maior goleador da selecção nacional no último mundial de andebol e o melhor marcador português de sempre numa única edição da prova. Foi eleito, também no mundial deste ano, o “melhor jogador jovem”. Aos 20 anos afirma-se tanto no colectivo nacional sénior como no seu clube.

Nesta cerimónia, os campeões do Mundo de Atletismo, Isaac Nader (1500m) e Pedro Pichardo (triplo salto), e da Canoagem, Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha (K4 500m), receberam o Prémio de Excelência Desportiva. A Ordem Olímpica Nacional foi para o primeiro campeão olímpico português, Carlos Lopes. O Prémio José Manuel Constantino, que homenageia o legado do antigo presidente do COP, foi atribuído na sua primeira edição ao Bastinhos Escola de Andebol de Celorico de Basto.

Por seu lado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha guardada para a Celebração Olímpica do COP uma surpresa: a entrega de condecorações oficiais aos campeões do Mundo, Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, e aos campeões olímpicos Carlos Lopes, Pedro Pichardo e Iúri Leitão, todos presentes na sala.