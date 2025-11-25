Passageiro sente-se mal em voo divergido para o Porto Santo

Um avião da companhia aérea Ryanair divergiu esta manhã para o Aeroporto do Porto Santo devido a uma emergência médica. Um passageiro, de 70 anos, sentiu-se mal tendo sido necessário accionar os bombeiros e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O Boeing 737 Max da 'low cost' irlandesa partiu de Dublin pelas 5h55 e tinha como destino Tenerife. Contudo, pelas 9h10 aterrou de emergência no aeroporto da Ilha Dourada, onde aguardava a sua chegada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, assim como a EMIR.

Após primeiros socorros, a vítima foi transportada para o centro de saúde local.

A aeronave tem a nova partida estimada para as 10h35.