Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas após serem atropeladas no Japão
Pelo menos 10 pessoas ficaram hoje feridas, duas com gravidade, após terem sido atropeladas por um condutor, que fugiu do local e posteriormente foi detido pela polícia, divulgou a imprensa japonesa.
A polícia não comentou o incidente imediatamente, mas disse que serão feitas atualizações sobre o que sucedeu.
O jornal Mainichi noticiou que a polícia deteve o condutor, que fugiu do local, e que está a ser investigado por suspeita de atropelamento e fuga.
Até ao momento, outros detalhes não estavam disponíveis.
Hoje é um dia de feriado no Japão.