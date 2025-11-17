Madeira recebe nova edição do 'ANTB na Estrada' de 22 a 23 de Novembro

A Associação de Basquetebol da Madeira vai acolher, nos dias 22 e 23 de Novembro, uma nova edição do 'ANTB na Estrada', iniciativa promovida pela Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol (ANTB). O evento, dedicado à formação de treinadores, decorrerá no Pavilhão do CAB Madeira, com o apoio do clube e da própria associação regional.

De acordo com a organização, esta deslocação da ANTB à Região insere-se na estratégia de levar acções formativas a vários pontos do país.

A formação contará com a participação dos treinadores Ricardo Vasconcelos e Pedro Dias, que irão abordar temas ligados ao scouting e às actuais tendências da competição internacional.

No domingo, antes do jogo da Liga Betclic Feminina entre o CAB Madeira e o Basquete Barcelos HM Motor, terá ainda lugar uma mesa redonda dedicada à exigência da competição internacional, que contará também com a presença da ex-atleta internacional Inês Viana.

As inscrições podem ser efectuadas através do formulário on-line disponibilizado pela organização. A ação é certificada e atribui 1.2 UC, válidas para a revalidação do Título Profissional de Treinador/a de Desporto (TPTD).

Programa

22 de Novembro – Pavilhão do CAB

18h00 – Pedro Dias: “O Trabalho de Scouting na Competição Internacional”

19h30 – Ricardo Vasconcelos: “Tendências da Competição Internacional”

23 de Novembro – Pavilhão do CAB