Madeira recebe nova edição do 'ANTB na Estrada' de 22 a 23 de Novembro
Formação promovida pela Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol decorrerá no Pavilhão do CAB
A Associação de Basquetebol da Madeira vai acolher, nos dias 22 e 23 de Novembro, uma nova edição do 'ANTB na Estrada', iniciativa promovida pela Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol (ANTB). O evento, dedicado à formação de treinadores, decorrerá no Pavilhão do CAB Madeira, com o apoio do clube e da própria associação regional.
De acordo com a organização, esta deslocação da ANTB à Região insere-se na estratégia de levar acções formativas a vários pontos do país.
A formação contará com a participação dos treinadores Ricardo Vasconcelos e Pedro Dias, que irão abordar temas ligados ao scouting e às actuais tendências da competição internacional.
No domingo, antes do jogo da Liga Betclic Feminina entre o CAB Madeira e o Basquete Barcelos HM Motor, terá ainda lugar uma mesa redonda dedicada à exigência da competição internacional, que contará também com a presença da ex-atleta internacional Inês Viana.
As inscrições podem ser efectuadas através do formulário on-line disponibilizado pela organização. A ação é certificada e atribui 1.2 UC, válidas para a revalidação do Título Profissional de Treinador/a de Desporto (TPTD).
Programa
22 de Novembro – Pavilhão do CAB
- 18h00 – Pedro Dias: “O Trabalho de Scouting na Competição Internacional”
- 19h30 – Ricardo Vasconcelos: “Tendências da Competição Internacional”
23 de Novembro – Pavilhão do CAB
- 14h00 – Mesa Redonda: “A Exigência da Competição Internacional (Eurobasket 2025)”, com Ricardo Vasconcelos e Inês Viana.