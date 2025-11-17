União Europeia abre último capítulo de negociações de adesão com Albânia

A União Europeia (UE) começou hoje a última fase de negociações com a Albânia para a adesão ao Bloco Europeu, respeitante a recursos, agricultura e pescas, segurança alimentar e políticas de coesão.

De acordo com um comunicado do Conselho da UE, este é o quinto capítulo, o último que faltava abrir nas negociações.

Em 15 de outubro de 2024 foi aberto o primeiro conjunto de capítulos a negociações, respeitante a fundamentos, e que será o último ser fechado, sendo os restantes capítulos temáticos sobre mercado interno, competitividade e crescimento inclusivo, agenda verde e conectividade sustentável, recursos, agricultura e coesão e, em sexto lugar, relações externas.

Em 04 de novembro, o executivo comunitário divulgou os relatórios sobre o estado dos processos de negociações com os países candidatos à adesão, concluindo que a Albânia se destaca, mas a meta fixada para a adesão em finais 2027 depende da manutenção do ritmo das reformas.

O acompanhamento dos progressos no alinhamento e na adoção do acervo da UE e das normas europeias continuará ao longo de todo o processo negocial.

Os candidatos à adesão são Ucrânia, Moldava, Montenegro, Albânia, Sérvia, Macedónia do Norte, Bósnia-Herzegovina, Turquia e Geórgia, bem como o Kosovo, que não é reconhecido por todos os Estados-membros.