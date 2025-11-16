Capturado em Espanha um dos narcotraficantes mais procurados da América Latina

O líder do cartel Los Lobos e um dos narcotraficantes mais procurados da América Latina, Wilmer Chavarría Barré, conhecido por "Pipo", foi detido em Espanha, anunciaram o Presidente e o ministro do Interior do Equador.

"Hoje capturámos 'Pipo' Chavarría, o delinquente mais procurado da região e líder máximo de Los Lobos", anunciou, na rede social X, o Presidente do Equador, Daniel Noboa.

Em publicações na mesma plataforma, o ministro equatoriano do Interior, John Reimberg, e o comandante da Polícia Nacional do Equador, Pablo Maldonado, precisaram que a detenção ocorreu em Málaga, no sul de Espanha, em resultado de um "trabalho articulado" entre as autoridades dos dois países.

No anúncio da detenção, Daniel Noboa referiu-se a "Pipo" como "o criminoso que simulou a sua morte, mudou de identidade e se escondeu na Europa enquanto ordenava assassinatos no Equador, controlava operações de extração de minérios ilegal e coordenava rotas de droga ao lado do cartel [mexicano] Jalisco Nueva Generación".

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o cartel Los Lobos tornou-se o grupo criminoso com mais poder do Equador ao protagonizar a guerra entre organizações criminais que, desde 2020, tem originado uma onda de violência sem precedentes no país sul-americano.

O grupo liderado por "Pipo" foi, segundo as autoridades, a que teve mais sucesso em emancipar-se do cartel Los Choneros, em virtude de uma aliança com o cartel Jalisco Nueva Generación, para o envio de cocaína, procedente sobretudo da Colômbia, para o México.

O cartel Los Lobos terá ainda chegado a acordo com grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para exploração de minas ilegais em zonas fronteiriças da Amazónia.

"Hoje ganha o Equador", sublinhou, no X, o Presidente do Equador, num anúncio que coincidiu, assinala a EFE, com o início da jornada eleitoral de um referendo convocado pelo chefe de Estado para, entre outras questões, estabelecer uma Assembleia Constituinte que permita combater o crime organizado com uma mão mais dura.