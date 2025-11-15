Fanal com limite diário de 3 mil visitantes é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. IFCN já definiu a capacidade de carga para um dos lugares mais simbólicos da Laurissilva, com base num estudo científico e em parceria com a UMa. O modelo de visita ordenado, sustentável e inovador terá circuito único, pontos de interesse e ‘photostops’.

A foto em maior destaque na primeira página diz respeito às empresas marítimo-turísticas que duplicaram em nove anos. A economia azul cresceu 67% desde a pandemia e dá trabalho a 13.600 pessoas na Região. Os dados são divulgados hoje, Dia Nacional do Mar.

Na primeira página deste domingo, fique igualmente a par do código para a cura: Em criança queria “descobrir alguma coisa importante para a ciência”. Hoje, a engenheira biomédica, Liane Nóbrega, está a concluir o mestrado e integra o ‘Digital Surgery Lab’ na Fundação Champalimaud para melhorar o diagnóstico e a cirurgia do cancro da mama.

Para ler ainda que a maioria das cirurgias vascular e plástica é feita nas horas extra. Especialidades são consideradas carenciadas, dado o reduzido número de médicos no SESARAM.

Por fim, Jorge Carvalho vai presidir a AMRAM.

