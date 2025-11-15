ATEF reinventa conto clássico e encanta público

A Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) estreou, hoje, a sua mais recente produção ‘A Bela e o Monstro para sempre ou talvez não...’, uma criação com texto, dramaturgia e encenação de Ricardo Brito. A peça, dirigida à infância, juventude e público em geral, subiu ao palco do Cine Teatro de Santo António, marcando o início de uma temporada que se estende até 28 de Dezembro.

Trata-se da 162.ª produção da ATEF, inspirada no conto tradicional A Bela e o Monstro, e que, segundo a companhia, nasce da vontade de “abrir espaço a novos voos, visões e momentos de magia”. A escolha deste título reflecte o desejo de arriscar e surpreender o público com propostas que abram portas a novas oportunidades e inéditas possibilidades de criação artística.

Entre os temas centrais da peça está o poder transformador do amor, apresentado como contraponto a um mundo cada vez mais dominado pela intolerância, pela violência e pela sede de poder. Ricardo Brito explica que a dramaturgia se organiza em duas camadas complementares, sendo uma mais realista, pautada pelo humor, pela ironia e pela energia juvenil; e outra simbólica, representada pela presença enigmática da Estátua do Leitor, que observa, comenta e interpela o público, propondo uma reflexão mais profunda sobre a narrativa.

O elenco desta nova produção reúne Ana Camacho, Francisco Côrte, Damelis Lodato, Luana Jesus, Eduardo Luíz, Susana Capitão, Luciano Moniz, Zacarias Gomes, Filipe Marote, Nuno Lusitano e Pedro Monteiro, que deram vida a uma história comovente e contemporânea, encantando o público.