Derrocada e queda de árvores accionaram bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados esta manhã para uma derrocada e duas quedas de árvores no concelho do Funchal.

Pelas 8 horas, deslocaram-se para a Estrada Luso-Brasileira devido a uma derrocada, que não causou nenhum dano. A corporação mobilizou uma viatura e dois elementos para o local.

Cerca de uma hora depois, desta feita no Caminho das Voltas, dois elementos apoiados por uma viatura foram chamados por causa de duas quedas de árvores.