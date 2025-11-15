 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Derrocada e queda de árvores accionaram bombeiros

Foto Arquivo/Aspress

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados esta manhã para uma derrocada e duas quedas de árvores no concelho do Funchal. 

Pelas 8 horas, deslocaram-se para a Estrada Luso-Brasileira devido a uma derrocada, que não causou nenhum dano. A corporação mobilizou uma viatura e dois elementos para o local. 

Cerca de uma hora depois, desta feita no Caminho das Voltas, dois elementos apoiados por uma viatura foram chamados por causa de duas quedas de árvores.

