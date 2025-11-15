Derrocada e queda de árvores accionaram bombeiros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados esta manhã para uma derrocada e duas quedas de árvores no concelho do Funchal.
Pelas 8 horas, deslocaram-se para a Estrada Luso-Brasileira devido a uma derrocada, que não causou nenhum dano. A corporação mobilizou uma viatura e dois elementos para o local.
Cerca de uma hora depois, desta feita no Caminho das Voltas, dois elementos apoiados por uma viatura foram chamados por causa de duas quedas de árvores.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo