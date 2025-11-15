Homem condenado a prisão perpétua por drogar e violar mulheres em Londres

Um chinês foi ontem condenado a prisão perpétua pela justiça britânica por violação e agressão sexual a seis mulheres, algumas das quais foram drogadas, entre 2021 e 2025, em Londres.

Chao Xu, de 33 anos, é "um dos criminosos sexuais mais prolíficos já identificados", declarou a polícia britânica, depois da condenação a prisão perpétua, com um período mínimo de 14 anos de prisão efetiva.

Este cidadão chinês, residente no Reino Unido desde 2016, confessou 24 acusações contra seis mulheres, incluindo violação, agressão sexual, voyeurismo e submissão por meio de químicos.

O homem atraía as vítimas, principalmente estudantes das universidades londrinas de Greenwich e King's College, através da sua empresa de recrutamento que ajudava jovens licenciados a encontrar emprego em Londres.

Estas sessões de 'networking' decorriam no apartamento do agressor, no sul da capital, onde servia um cocktail às vítimas a que chamava "Fonte da Vida", com plantas medicinais chinesas, destinadas a atordoar as mulheres, de acordo com a investigação.

As mulheres eram depois filmadas, pois o apartamento estava repleto de câmaras habilmente escondidas em locais às vezes insólitos, como um desodorizante.

Chao Xu foi preso quando uma mulher recuperou a consciência e chamou a polícia, que interveio imediatamente.

Durante as buscas, os investigadores descobriram milhares de imagens e vídeos, muitos dos quais mostravam mulheres inconscientes, em algumas ocasiões a serem violadas.

De acordo com a procuradora Catherine Farrelly, os vídeos mostram agressões contra pelo menos outras 11 mulheres, mas a polícia indicou que continua a examinar as provas para identificar outras potenciais vítimas.