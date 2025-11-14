PTP critica resposta "tardia e insuficiente" da Empresa da Electricidade na iluminação pública

O Partido Trabalhista Português (PTP) manifestou um forte "repúdio e indignação" face ao que considera ser uma resposta "tardia e insuficiente" da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) na correcção de avarias na iluminação pública.

"Os residentes que reportam falhas em postes de iluminação devido a avarias enfrentam um tempo de resposta mínimo de 15 dias. Uma situação que é inadmissível, tendo em conta que os contribuintes pagam atempadamente os seus impostos e esperam um serviço eficiente", afirma o PTP.

O partido acusa ainda a empresa de não dispor dos recursos humanos necessários para dar resposta às ocorrências "em tempo útil", sobretudo nas zonas altas da Região. "Estas áreas, muitas vezes com pouca ou nenhuma acessibilidade, encontram-se abandonadas no que diz respeito à manutenção da iluminação pública", sublinha.

O PTP refere também que, perante a demora na reparação das avarias, alguns moradores das zonas altas têm recorrido à instalação de iluminação solar nas ruas para garantir condições mínimas de segurança no acesso às suas casas, situação que consideram "vergonhosa e inaceitável".