Restaurante Atlantis - Sugestão da semana ao almoço
Um delicioso osso buco, acompanhado por risoto à milanesa e gremolata. Para sobremesa, uma doce tarte de chocolate e caramelo.
Descubra todas as semanas, uma nova proposta do nosso chefe. Uma sugestão de prato principal, sobremesa e bebida. Agora disponível de segunda a sexta-feira, ao almoço, no Restaurante Atlantis.
Sugestão válida de 17-21 de Novembro. Menu à la carte também disponível.
Restaurante Atlantis
Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar piso -3
Caniço-de-Baixo
Informações e reservas: +351 291 930 930