Restaurante Atlantis - Sugestão da semana ao almoço

Descubra todas as semanas, uma nova proposta do nosso chefe. Uma sugestão de prato principal, sobremesa e bebida. Agora disponível de segunda a sexta-feira, ao almoço, no Restaurante Atlantis.

Sugestão válida de 17-21 de Novembro. Menu à la carte também disponível.

Restaurante Atlantis

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar piso -3

Caniço-de-Baixo

Informações e reservas: +351 291 930 930