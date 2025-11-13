“O espaço será modernizado para receber mais e melhores obras, e estamos abertos às vossas sugestões”, afirmou Tiago Freitas, director do IVBAM, na cerimónia de entrega do Prémio de Valorização do Artesanato Regional, realizada esta tarde no Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira.

Tiago Freitas salientou a importância da iniciativa: “Celebramos hoje a alma que cada artesão coloca nas suas peças. Este dia deve ser um pontapé de saída para continuarem a produzir e a inovar”.

O prémio distinguiu seis artesãos – três na categoria Tradicional e três na Contemporânea – e incluiu uma menção honrosa relacionada com a Economia Circular, num total de 4.000 euros em prémios.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, destacou a originalidade e a qualidade das criações: “O artesanato valoriza peças únicas, longe da produção massificada. As vossas obras têm qualidade e criatividade, e é gratificante ver a evolução e o reconhecimento que estas iniciativas proporcionam”.

Nesta quarta edição do prémio, participaram 22 artesãos sob a temática ‘Bordado Madeira – uma arte que inspira’. A selecção dos vencedores combinou votação online, com 961 participações, e avaliação de um júri especializado.

Paralelamente, está patente ao público uma exposição das 23 peças a concurso, aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h30 e das 14h às 16h30, permitindo aos visitantes apreciar o talento e a diversidade do artesanato madeirense.