Sindicato do comércio contra prolongamento do horário na quadra festiva

O CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal enviou um comunicado às Câmaras Municipais da Região em que se mostra contra o prolongamento dos horários de trabalho no comércio, na quadra de Natal e época festiva.

"O prolongamento do funcionamento dos horários do comércio acarreta maior carga horária para os trabalhadores, que para além dos baixos salários praticados no sector, têm ainda todos os dias ritmos intensivos de trabalho, que tanto prejudicam a saúde, bem-estar, e a conciliação da vida particular destes trabalhadores e das suas famílias", aponta uma nota enviada à imprensa.

O sindicato considera que "o prolongamento do horário em nada beneficie os trabalhadores" e aponta que irá recorrer à ARCT caso se registe o prolongamento dos horários de trabalho, "de modo a que seja fiscalizado e exigido o cumprimento da Lei e do CCT, no que respeita ao trabalho extraordinário, nomeadamente o registo do trabalho extraordinário, o pagamento e o direito ao descanso compensatório".

Por fim, apela à mobilização para a greve geral agendada para o dia 11 de Dezembro, pois considera que o pacote laboral tem de ser derrubado.