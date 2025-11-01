Slobodan Sarcevic, Martin André e OCM encantam o público neste Dia de Todos os Santos

Neste sábado, Dia de Todos os Santos, a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) promoveu um concerto, hoje, no Centro de Congressos, que contou com a participação do acordeonista Slobodan Sarcevic, sob a direcção do maestro Martin André.

"A Orquestra Clássica da Madeira apresentou mais um concerto que representa muito do que é a sua missão, enquanto organismo cultural, no fomento da arte e no apoio aos artistas e aos jovens promissores no panorama regional, nacional e internacional", começa por dizer o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

Neste espectáculo foi apresentada a segunda audição da obra 'Libera-me' do jovem compositor madeirense Lino Silva, vencedor em composição do prémio Jovens Talentos 2024, organizado pelo Conservatório Escola das Artes da Madeira. Segundo Norberto Gomes, "o público reagiu de forma efusiva à interpretação da orquestra a esta obra, que demonstra o talento e inspiração de um jovem compositor promissor nesta área".

Também em palco esteve Slobodan Sarcevic, reconhecido acordeonista e professor, recentemente homenageado com o 'Conservatório de Ouro' pelo seu mérito e dedicação pedagógica, que interpretou 'Aconcagua' de Astor Piazzolla para acordeão e Orquestra. O responsável disse que "Slobodan mostrou toda a sua sólida formação académica e musical numa interpretação que susteve a respiração do público desde a primeira nota até à ultima, numa abordagem segura e intensa". Além disso, referiu que o músico "partilhou da sua sensibilidade, honestidade musical e generosidade com um público rendido a um momento musical de excelência, valorizando o momento com uma ovação de pé".

A Orquestra Clássica da Madeira, que se apresentou com cerca de 60 músicos em palco, brindou também os presentes com Espanha de Chabrier e o incontornável Bolero de Ravel, numa performance que não deixou ninguém indiferente.

"Na direcção deste concerto tivemos o enérgico, espontâneo e infalível gesto do maestro britânico Martin André, que se destaca por ser o único maestro que dirigiu em todas as grandes companhias de ópera do Reino Unido e por ter uma relação com Portugal de algumas décadas", destacou ainda Norberto Gomes.