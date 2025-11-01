Human Rights Watch critica atuação na investigação após operação nas favelas do Rio de Janeiro

A Human Rights Watch (HRW) criticou hoje a atuação da polícia brasileira nas investigações sobre a morte de mais de 100 pessoas durante uma operação policial na terça-feira em favelas do Rio de Janeiro.

Segundo a HRW, a polícia não preservou o local dos tiroteios para análise, uma medida considerada importante para determinar as circunstâncias das mortes.

Um perito do Rio de Janeiro disse à organização internacional que, pelo que sabe, não houve perícia em nenhuma das mortes.

Já um promotor terá acrescentado que o Ministério Público está a aguardar a confirmação se foi de facto essa a forma de atuar da polícia.

"As famílias das pessoas mortas na operação de 28 de outubro [terça-feira], incluindo as dos polícias, merecem saber as circunstâncias da morte dos seus entes queridos. Estamos muito preocupados porque etapas cruciais da investigação não foram realizadas e provas importantes podem já ter sido perdidas", disse o representante da Human Rights Watch no Brasil, César Muñoz.

Cerca de 2.500 policias militares e civis fortemente armados, apoiados por veículos blindados e helicópteros, entraram em bairros dos complexos do Alemão e da Penha numa operação contra uma das mais poderosas fações criminosas do Brasil.

Seguiram-se tiroteios que duraram horas.

As autoridades informaram nesse dia que 64 pessoas morreram, incluindo quatro policias.

No dia seguinte, os moradores encontraram dezenas de outros corpos numa área de mata.

O secretário da polícia militar disse que a policia empurrou os membros do grupo criminoso em direção à área de mata que eles usavam como rota de fuga.

Ao que tudo indica, a unidade de elite da polícia militar, o BOPE, estabeleceu um "muro", com agentes à espera pelos supostos membros da fação em fuga.

Uma moradora, cujo corpo do filho foi encontrado na mata, disse à imprensa que este lhe enviou a sua localização e disse que se queria entregar, mas tinha medo de que a polícia o matasse.

Já o perito consultado pela HRW acredita que os polícias recuperaram as armas que estavam nas mãos das pessoas mortas no local e foram-se embora.

Na manhã de quarta-feira, moradores foram até à área de mata e recuperaram dezenas de corpos, que foram levados para uma praça no bairro da Penha.

Também jornalistas terão encontrado nessa área provas como manchas de sangue, cápsulas de balas e roupas.

"Reconhecemos as dificuldades inerentes a uma área de mata, mas causa estranheza a ausência de controlo sobre o isolamento do local", disse o procurador-geral do estado do Rio de Janeiro.

O secretário de polícia civil, chefe da força estadual encarregada de investigar crime, disse que abriu uma investigação sobre os moradores que removeram os corpos por possível adulteração de provas, acusando-os de tirar as roupas dos mortos.

Mas para a Human Rights Watch, os moradores só conseguiram chegar aos corpos porque a polícia não protegeu o local do tiroteio.

A organização também questiona o facto de os peritos criminais não terem ido à praça para onde os moradores removeram dezenas de corpos, disse o perito.

"Essa foi uma importante falha adicional da investigação", afirmou a organização, considerando que peritos criminais deveriam ter ido à praça para tirar fotografias e recolher provas, incluindo amostras de resíduos de pólvora.

Coube aos bombeiros recolher os corpos da praça e levá-los para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde peritos estão a realizar autopsias, mas há preocupações com a limitação de pessoal e da infraestrutura, além do subinvestimento crónico na perícia do estado.

Algumas organizações da sociedade civil, incluindo a Human Rights Watch, solicitaram ao procurador-geral do Rio de Janeiro que garantisse a presença de um representante das vítimas nas autópsias, mas o pedido não terá sido atendido.

A polícia afirmou ter apreendido 118 armas, tendo-as apresentado à imprensa, aspeto que a HRW também questiona, uma vez que o procedimento habitual passa por manter as armas numa cadeia de custódia rigorosa, em sacos lacrados, e enviadas para a perícia para análise de impressões digitais e balística.

Reportagens de televisão mostram polícias e até jornalistas a mexer nas armas e outros equipamentos apreendidos sem luvas.