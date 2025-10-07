OpenAI e fabricante de 'chips' AMD assinam acordo para desenvolver infra-estrutura de IA

A fabricante de semicondutores AMD fornecerá os seus 'chips' à OpenAI, fabricante do ChatGPT, como parte de um acordo para trabalhar em conjunto na construção de infraestruturas de Inteligência Artificial (IA), anunciaram esta segunda-feira as empresas.

De acordo com um comunicado, citado pela agência Associated Press (AP), a AMD fornecerá à OpenAI a versão mais recente dos seus 'chips' gráficos de alto desempenho, com lançamento previsto para o próximo ano.

O acordo prevê o fornecimento de seis 'gigawatts' de potência de computação para a infraestrutura de IA de "próxima geração" da OpenAI, com o primeiro a entrar em funcionamento no segundo semestre de 2026.

A AMD também emitiu à OpenAI um 'warrant' (título de garantia) que permite à empresa de IA comprar até 160 milhões de ações ordinárias da AMD, o que equivale a cerca de 10% da empresa.

Este acordo será exercido com base em dois marcos relacionados com a quantidade de poder computacional implantado.

"Esta parceria é um passo importante na construção da capacidade computacional necessária para realizar todo o potencial da IA", afirmou o presidente executivo (CEO) da OpenAI, Sam Altman, em comunicado.

"A liderança da AMD em 'chips' de alto desempenho irá permitir acelerar o progresso e levar os benefícios da IA avançada a todos mais rapidamente", acrescentou.

A parceria é um impulso para a AMD, sediada em Santa Clara, na Califórnia (EUA), que ficou para trás em relação à rival Nvidia.

Segundo a agência AP, o desenvolvimento da IA impulsionou a procura pelos 'chips' de processamento gráfico da Nvidia, fazendo as suas ações dispararem e tornando-a a empresa mais valiosa no mundo.