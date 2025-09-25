 DNOTICIAS.PT
Olhos cansados? Experimente a regra 20-20-20

Cuide da sua visão: descubra a regra 20-20-20 para olhos mais saudáveis

Passamos cada vez mais tempo em frente a ecrãs — computadores, telemóveis, tablets ou televisores. Esse hábito, inevitável no dia a dia, pode causar sintomas como fadiga ocular, olhos secos, dores de cabeça e visão turva.

Uma das formas mais simples e eficazes de prevenir estes problemas é aplicar a regra 20-20-20.

O que é a regra 20-20-20?

É uma técnica de higiene visual recomendada por especialistas em saúde ocular:

  • A cada 20 minutos de trabalho em frente a um ecrã;
  • Olhe durante 20 segundos;
  • Para um objeto a 20 pés de distância (cerca de 6 metros).

Este simples exercício permite que os músculos oculares relaxem, reduzindo o esforço constante de focar de perto.

Benefícios para os seus olhos

  • Reduz a fadiga ocular digital;
  •  Previne olhos secos e ardor; 
  • Diminui dores de cabeça associadas ao uso prolongado de ecrãs; 
  • Melhora o conforto visual durante o dia de trabalho.

👓 Complementos importantes de higiene visual

  • Piscar frequentemente para hidratar os olhos;
  • Manter boa iluminação no local de trabalho;
  • Usar lentes com filtro de luz azul para reduzir o impacto da luz artificial dos ecrãs;
  • Realizar consultas regulares de optometria para avaliar a saúde ocular.

