Olhos cansados? Experimente a regra 20-20-20
Cuide da sua visão: descubra a regra 20-20-20 para olhos mais saudáveis
Passamos cada vez mais tempo em frente a ecrãs — computadores, telemóveis, tablets ou televisores. Esse hábito, inevitável no dia a dia, pode causar sintomas como fadiga ocular, olhos secos, dores de cabeça e visão turva.
Uma das formas mais simples e eficazes de prevenir estes problemas é aplicar a regra 20-20-20.
O que é a regra 20-20-20?
É uma técnica de higiene visual recomendada por especialistas em saúde ocular:
- A cada 20 minutos de trabalho em frente a um ecrã;
- Olhe durante 20 segundos;
- Para um objeto a 20 pés de distância (cerca de 6 metros).
Este simples exercício permite que os músculos oculares relaxem, reduzindo o esforço constante de focar de perto.
Benefícios para os seus olhos
- Reduz a fadiga ocular digital;
- Previne olhos secos e ardor;
- Diminui dores de cabeça associadas ao uso prolongado de ecrãs;
- Melhora o conforto visual durante o dia de trabalho.
👓 Complementos importantes de higiene visual
- Piscar frequentemente para hidratar os olhos;
- Manter boa iluminação no local de trabalho;
- Usar lentes com filtro de luz azul para reduzir o impacto da luz artificial dos ecrãs;
- Realizar consultas regulares de optometria para avaliar a saúde ocular.
Onde cuidar da sua visão
Na Alain Afflelou Funchal, encontrará especialistas prontos para aconselhar sobre as melhores soluções visuais para o seu estilo de vida, desde óculos com proteção contra luz azul até lentes de contacto personalizadas.
- CC Anadia – Loja 47
- CC Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)