Olhos cansados? Experimente a regra 20-20-20

Passamos cada vez mais tempo em frente a ecrãs — computadores, telemóveis, tablets ou televisores. Esse hábito, inevitável no dia a dia, pode causar sintomas como fadiga ocular, olhos secos, dores de cabeça e visão turva.

Uma das formas mais simples e eficazes de prevenir estes problemas é aplicar a regra 20-20-20.

O que é a regra 20-20-20?

É uma técnica de higiene visual recomendada por especialistas em saúde ocular:

A cada 20 minutos de trabalho em frente a um ecrã;

de trabalho em frente a um ecrã; Olhe durante 20 segundos;

Para um objeto a 20 pés de distância (cerca de 6 metros).

Este simples exercício permite que os músculos oculares relaxem, reduzindo o esforço constante de focar de perto.

Benefícios para os seus olhos

Reduz a fadiga ocular digital;

Previne olhos secos e ardor;

Diminui dores de cabeça associadas ao uso prolongado de ecrãs;

Melhora o conforto visual durante o dia de trabalho.

👓 Complementos importantes de higiene visual

Piscar frequentemente para hidratar os olhos;

para hidratar os olhos; Manter boa iluminação no local de trabalho;

no local de trabalho; Usar lentes com filtro de luz azul para reduzir o impacto da luz artificial dos ecrãs;

para reduzir o impacto da luz artificial dos ecrãs; Realizar consultas regulares de optometria para avaliar a saúde ocular.

Onde cuidar da sua visão

Na Alain Afflelou Funchal, encontrará especialistas prontos para aconselhar sobre as melhores soluções visuais para o seu estilo de vida, desde óculos com proteção contra luz azul até lentes de contacto personalizadas.