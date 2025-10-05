Dezenas de apoiantes pro-Palestina aguardam activistas no aeroporto de Lisboa

Cerca de três dezenas de ativistas pró-Palestina estão a aguardar na zona das chegadas do aeroporto Humberto Delgado pelos quatro ativistas portugueses que participaram na flotilha humanitária Global Sumud que deverão aterrar em Lisboa cerca das 22:40.

Empunhando bandeiras e lenços da Palestina, os manifestantes trazem cartazes com palavras de ordem como "Libertem a Palestina" e "Obrigado Marina, Sofia, Diogo e Miguel por nos representarem".

Fora do edifício encontram-se quatro carrinhas da Polícia de Segurança Pública (PSP), duas delas do Corpo de Intervenção, com o ambiente normal sem que se registem qualquer tipo de incidentes ou confrontação.

A comunicação social está presente em força com todas as câmaras apontadas para o local por onde saem normalmente os passageiros dos voos internacionais.

Vários ativistas presentes garantiram à Lusa que virão ainda mais manifestantes.

Os portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária Global Sumud foram hoje repatriados por Israel e viajaram de Telavive para Madrid, onde, após uma breve escala, estão já a voar para Lisboa.

Os portugueses chegaram a Madrid cerca das 20:20 (menos uma hora em Lisboa) integrados num grupo de 29 ativistas: quatro portugueses, 21 espanhóis e quatro holandeses.

Em representação do Governo, os ativistas serão recebidos no aeroporto pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

As 20:55 aterrou no aeroporto Humberto Delgado um avião operado pela TAP e pela companhia aérea israelita El Al procedente de Telavive, desconhecendo-se se o avião estaria lotado.

A embaixadora de Portugal em Telavive, Helena Paiva, esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot, em Israel, para se "assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriamento", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estavam detidos, em Israel, desde a noite de quarta para quinta-feira passada, quando as forças israelitas intercetaram as cerca de 50 embarcações da Flotilha Global Sumud, que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza.