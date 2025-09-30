Serviços de Finanças da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região com alteração de horário

A Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (AT RAM) informa que, a partir desta quarta-feira, 1 de Outubro, o horário de atendimento dos seus serviços sofrerá uma alteração, passando a funcionar das 9 às 12h30 e das 13h30 às 15h30.

Até ao momento, o atendimento decorria das 9 às 12h30 e das 14 às 16 horas, com um intervalo de almoço de uma hora e meia. Com esta mudança, o período de pausa será reduzido para apenas uma hora, permitindo que os cidadãos possam aceder aos serviços durante esse intervalo, tornando o atendimento mais acessível.

A alteração "pretende conferir maior flexibilidade aos utentes, facilitando o acesso aos Serviços de Finanças em horários mais adequados ao seu dia-a-dia, promovendo um atendimento mais eficaz e próximo das necessidades da população". refere a Secretaria Regional das Finanças.

Os serviços prestados na Loja do Cidadão manterão o horário actual, sem alterações.