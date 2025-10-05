Portugueses repatriados de Israel e chegam hoje ao fim da noite

Os portugueses que participaram na Flotilha Global Sumud, detidos desde quinta-feira em Israel, foram repatriados e chegarão ao fim da noite de hoje a Portugal, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que os quatro cidadãos portugueses, incluindo a deputada Mariana Mortágua, participantes na flotilha, foram repatriados de Israel e que chegarão hoje ao fim da noite a Portugal", indicou o Palácio das Necessidades, em comunicado.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estão detidos desde a noite de quarta para quinta-feira passada, quando as forças israelitas intercetaram as cerca de 50 embarcações da Flotilha Global Sumud, que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Segundo o ministério tutelado por Paulo Rangel, a embaixadora de Portugal em Telavive, Helena Paiva, esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot para se "assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriamento".

Os portugueses, acrescentou o MNE, serão acompanhados por um diplomata durante todo o percurso.

O ministério não indicou a que horas chegam os quatro ativistas, remetendo essa informação para mais tarde.