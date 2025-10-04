 DNOTICIAS.PT
Colisão entre ligeiro e motociclo no Funchal

Foto DR

Uma colisão a envolver um motociclo e uma viatura ligeira ocorreu, há pouco, perto da rotunda situada da Levada dos Ilheús, no Funchal. 

Segundo o que foi possível aferir, o motociclista apresenta escoriações na zona do joelhos, mas até ao momento nenhuma corporação de bombeiros foi chamada ao local para prestar socorro. 

O trânsito que dá acesso ao túnel da Pontinha encontra-se congestionado. 

