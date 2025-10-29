"A solução é executar políticas e deixar a conversa para depois"
Miguel Albuquerque tem dado respostas curtas às perguntas dos deputados. Respondendo a Marta Freitas, do PS, garantiu que "não há jogadas" na habitação e que o objectivo é construir fogos e entregar às pessoas.
"Estamos a construir em todos os concelhos, em diferentes modalidades", sublinhou o presidente do Governo que destacou os modelos de arrendamento, aquisição, apoio aos juros, entre outros.
"A solução é executar políticas e deixar a conversa para depois", afirmou.