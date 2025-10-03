Músico Sean 'Diddy' Combs condenado a quatro anos e dois meses de prisão

O músico norte-americano Sean 'Diddy' Combs foi ontem condenado em Nova Iorque a quatro anos e dois meses de prisão, por crimes relacionados com prostituição.

O juiz referiu que era necessária uma pena longa para dissuasão e que não estava convencido de que, se Combs for libertado, estes crimes não se repetirão.

A audiência de sentença decorreu ontem no tribunal de Nova Iorque, onde o magnata foi julgado, contando com a sua presença e perante uma grande multidão.

Seis dos sete filhos do rapper imploraram em lágrimas ao juiz uma "segunda oportunidade" para o pai, noticiou a agência Associated Press (AP).

Durante a audiência, Sean "Diddy" Combs pediu desculpa e classificou o seu comportamento passado como "repugnante, vergonhoso e doentio", acrescentando que a sua violência doméstica é um fardo que terá de carregar para o resto da vida.

Sean "Diddy" Combs foi detido em Setembro de 2024 e acusado de conspiração de crime organizado, extorsão e de duas acusações de tráfico sexual, que envolviam as ex-namoradas Cassie Ventura e 'Jane' (pseudónimo).

O músico foi absolvido em Julho das principais acusações, que tinham pena mais gravosa, de prisão perpétua, e condenado por duas acusações referentes a um crime de prostituição, incluindo transporte com intenção de promover prostituição.

Os procuradores pediam 11 anos de prisão para Sean "Diddy" Combs, com 55 anos, fundador da Bad Boy Records e que foi durante décadas uma figura multifacetada na cultura hip hop.