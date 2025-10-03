Renovado Miradouro do Pico do Facho reabre ao público

A Câmara Municipal de Machico anuncicou, hoje, a reabertura total do emblemático Miradouro do Pico do Facho, que esteve encerrado para obras.

A intervenção de requalificação visou optimizar as condições de lazer e observação no local. "Esta renovação estratégica do espaço público, constitui uma importante mais valia e visa consolidar o Pico do Facho como um dos pontos de visita mais importantes do concelho e da Região", sublinha a autarquia.

Entre as principais melhorias, destaca-se a ampliação e renovação da zona de churrascos e merendas, proporcionando maior conforto para famílias e grupos que ali mantêm a tradição madeirense de convívio ao ar livre. Foi ainda construída uma nova plataforma de observação no piso superior da área de lazer, oferecendo uma perspectiva panorâmica ainda mais privilegiada.

O espaço conta agora com novos bancos de descanso e, pela primeira vez na Região, binóculos de longo alcance acessíveis mediante a utilização de moedas de 1 e 2 euros, permitindo aos visitantes desfrutar em detalhe das vistas envolventes sobre Baía e o Vale de Machico, o imponente Aeroporto da Madeira e, do lado oposto, a vista também sobre o Caniçal e a ilha dourada no horizonte.