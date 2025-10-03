Venezuela adverte que defenderá soberania perante agressões dos Estados Unidos

A Venezuela advertiu que defenderá plenamente a soberania territorial do país e que não aceitará intimidações nem agressões estrangeiras, depois de cinco aviões de combate dos Estados Unidos se aproximarem do espaço aéreo venezuelano.

"A Venezuela reitera que não aceitará intimidações nem agressões de nenhuma potência estrangeira e que exercerá plenamente o seu direito à defesa da soberania nacional, em conformidade com o direito internacional", explicaram na quinta-feira os ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros.

Num comunicado conjunto, denunciaram e condenaram veementemente "a incursão ilegal de aeronaves de combate dos Estados Unidos da América detetadas em 02 de outubro de 2025 a aproximadamente 75 quilómetros" das costas venezuelanas, dentro da Região de Informação de Voo (FIR) de Maiquetía.

"Essa manobra, identificada pelo Comando de Defesa Aeroespacial na Íntegra (CODAI), constitui uma provocação que ameaça a soberania nacional e viola as normas do direito internacional e a Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional", lê-se no documento.

O comunicado acrescenta que "essa ação colocou em sério risco a segurança operacional da aviação civil e comercial no mar das Caraíbas" e que a incursão também foi registada pela companhia aérea colombiana Avianca.

"Isto soma-se a outras incursões ilegais semelhantes anteriormente registadas e já denunciadas pelo Governo Bolivariano, o que configura um padrão de assédio que não pode ser tolerado", afirmaram os ministérios.

"A Venezuela exige que o secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, cesse imediatamente a sua postura temerária, aventureira e belicista, que pretende minar a zona de paz da América Latina e das Caraíbas e põe em risco a estabilidade regional", referiu o comunicado.

Caracas diz que elevará a denúncia perante o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a Organização de Aviação Civil Internacional e a Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos, "para que se adotem as medidas necessárias que impeçam a repetição destas ações ilegais e perigosas".

"As Forças Armadas Bolivarianas [da Venezuela] permanecerão em alerta permanente com o seu Sistema Integrado de Defesa Aeroespacial", conclui.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, denunciou que cinco aviões de combate norte-americanos cruzaram a FIR de Maiquetía, muito perto do espaço aéreo venezuelano.

"Isso indica que os aviões de combate do imperialismo norte-americano se atreveram a aproximar-se da costa venezuelana (...) Quero que saibam que não nos intimidam", garantiu López.

"É uma grosseria, uma provocação e uma ameaça à segurança da nação", afirmou o ministro, durante um balanço de operações das FANB, transmitido pela televisão estatal venezuelana.

López explicou que os radares da Força Aérea Venezuelana detetaram pelo menos cinco aviões de combate norte-americanos e que o Sistema Integrado de Defesa Aérea identificou mais de cinco aeronaves.

As tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos aumentaram em agosto, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado o envio de navios de guerra para as Caraíbas, para águas internacionais próximas do país sul-americano, citando a luta contra os cartéis de droga da América Latina.

Os Estados Unidos acusam o Presidente venezuelano de liderar o Cartel dos Sois e recentemente aumentaram a recompensa por informações que levem à captura de Nicolás Maduro para 50 milhões de dólares (cerca de 43 milhões de euros).

Maduro denunciou a presença militar norte-americana junto à costa venezuelana e negou qualquer ligação com o tráfico de droga.