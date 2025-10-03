'Secretas' alerta para "ódio e violência" de influencers de extrema-direita

Bom dia. Nesta sexta-feira, 3 de Outubro, esta é uma das principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam em Portugal.

No semanário Expresso:

- "SIS alerta para 'ódio e violência' de influencers de extrema-direita"

- "F-35 vendidos a Israel aterraram na Base das Lajes"

- "Aviões nas Lajes e flotilha põem Governo a duas vozes"

- "Como Portugal alinhou cedo na luta pelos dois Estados"

- "Passos: 'Não vejo razão para jurar' apoio a Marques Mendes"

- "Expulsão de imigrantes sobe pouco, mas Governo vai mudar a lei"

- "Portugueses cortam na alimentação e em jantares com amigos"

- "Salários no Benfica disparam com Rui Costa"

- "Autárquicas. Avaliação de Moedas baixa, elevador divide lisboetas"

- "PS anima-se com sondagens empatadas"

- "O filme em Gaia é regresso ao passado ou ao futuro"

- "Ex-candidato a líder expulso do PS"

- "Manifesto dos 50 reage a Ivo Rosa"

- "Processo contra José Neves cai"

No semanário Nascer do Sol:

- "Montenegro obriga Ventura a ceder em toda a linha"

- "Entrevista / Miguel Pinto Luz. 'O Governo está a resolver o problema da habitação e isso incomoda muita gente'"

- "'A escolha do candidato final [para a TAP] vai estar concluída até ao próximo verão'"

- "Metrobus é uma dor de cabeça para novo presidente da Câmara do Porto"

- "Sondagem. Luta renhida na capital com vantagem para a AD"

- "Autárquicas. Tudo muito baralhado"

- "MP acusa falso advogado que se dizia fidalgo"

- "Só um Centro Republicano continua ativo"

- "Maria Manuel Mota. 'O cancro da mama já não é um sentença de morte'"

- "Sebastião Bugalho. 'Estou a tentar ajudar quem me ajudou'"

- "Fórum Saúde XXI. Ministra insiste na revisão da Lei de Bases"

- "Livros. Gradiva passa a fazer da Guerra&Paz"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN. Carlos Moedas. 'Quem promete aos lisboetas que vai conseguir construir 4500 casas em quatro anos não sabe o que isso é'"

- "Governo lança medidas sobre habitação em pleno 'apagão' do INE sobre rendas"

- "Diplomacia. Governo desconhecia existência de quarto português na Flotilha"

- "Frank Tétar. 'Na maioria dos conflitos, a religião é só mais um aspeto, mas por vezes serve de álibi'"

- "Escolhas. Com três juízes com mandato ultrapassado, PSD evita falar em nomeações para o TC [Tribunal Constitucional]"

- "Justiça. Manifesto dos 50 quer respostas sobre Ivo Rosa"

- "Património. Histórico Campo das Salésias a salvo. Belenenses aguarda oficio do Governo"

- "Thierry Frérnaux. 'O cinema é um instrumento de paz'"

No Correio da Manhã:

- "Empresa familiar de Montenegro ganha mais benefícios fiscais. Em 2024 sobem 72% para 4352 euros"

- "FC Porto 2 Estrela Vermelha 1. Dragão invicto poupa para o clássico"

- "Sporting. Diomande volta para segurar defesa"

- "Celtic 0 Sp. Braga 2. Guerreiros do Minho vencem na Escócia"

- "Benfica. Tomás Araújo espreita regresso ao onze"

- "Candidato a Castelo Branco. Deputado do Chega suspeito de fraude qualificada"

- "Distrito de Viseu. Famílias temem pacto de morte em escola"

- "Magistrados. Psicólogos afastam mais de metade dos candidatos"

- "Terror. Mãe e filho torturados ficam sem meio milhão"

- "Flotilha para Gaza. Detenção gera guerra política"

No Público:

- "Um quinto dos candidatos ao 'programa das janelas' ignora se vai ter apoio"

- "'Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir'. Carminho testa as leis da gravidade do fado"

- "'Queremos reduzir fiscalização prévia no Tribunal de Contas'. Entrevista. Gonçalo Matias, ministro adjunto e para a Reforma do Estado"

- "Empate técnico entre Leitão e Moedas na luta pela Câmara de Lisboa. Sondagem. Coligação liderada pelo PS dispõe de ligeira vantagem. Chega e CDU também conseguirão eleger"

- "Elevador da Glória. Famílias dos 16 mortos recebem indemnizações diferentes"

- "Missão humanitária. Portugueses detidos por Israel estão incontactáveis"

No Jornal de Notícias:

- "Luta acesa entre PSD e PS para a Câmara de Lisboa"

- "FC Porto 2-1 Estrela Vermelha. Estrela azul"

- "Braga. Guerreiros fazem brilharete na Escócia"

- "Consumo. Cada português bebe meio litro de água engarrafada por dia"

- "Justiça. 'Vin Diesel do Porto' espancava clientes de bar"

- "Educação. Plataforma para queixas de professores indisponível"

- "Gaia. Dezenas de falhas detetadas na rede Unir"

- "Gaza. Tripulantes lusos da flotilha retidos em Israel"

No Negócios:

- "Banco de horas individual regressa com adesão tácita"

- "Independentes dão cor às autárquicas. Um maestro, um ex-padre, uma farmacêutica e um campeão de futsal"

- "Fora da frente Leste, Portugal é o que mais pede emprestado para investir em defesa"

- "Produtores voltam a abrir as torneiras do petróleo"

- "Falência da TAP SGPS vai arrastar-se em tribunal"

- "'Chairman' da Martifer vai investir 40 milhões na mobilidade elétrica"

No Jornal Económico:

- "Ações dos bancos contra o Fisco já vão nos 116 milhões"

- "A grande escolha. A câmara de Grândola é pequena, mas nela cruzam-se vários interesses. O dos privados, que querem explorar o turismo e construir. E os do Estado, que tem de defender o interesse público"

- "A reforma do Estado vista por dois ministros com a mão na massa. Conferência CAAD. Miranda Sarmento e Gonçalo Matias contam o que está a mudar"

- "Megafraude ao IVA na Europa atinge 3 mil milhões"

- "Portugal vai ter mais 25% de renováveis em 2026"

- "Alemães querem fazer refinaria de lítio com Galp"

- "Renda acessível só chega a 1,1% do mercado privado"

- "Vem aí o orçamento: fique a saber o que já conhecemos"

No Record:

- "Benfica. 'Sporting tem sido beneficiado', Rui Costa passa ao ataque e atira-se ao rival"

- "Noronha Lopes. 'É preciso fazer tudo o que Rui Costa não fez'"

- "Vieira: 'Varandas colocou lençol verde em todos os órgãos da FPF'"

- "FC Porto 2-1 E. Vermelha. Prova dos nove. Dragões continuam sempre a vencer"

- "Celtic 0-2 Sp Braga. Guerreiros estão vivos"

- "Sporting. Rui Borges deixou mensagem no balneário. 'Assim vai ser difícil alguém bater-nos'"

- "Arábia Saudita. Sérgio Conceição no Al Ittihad"

No A Bola:

- "FC Porto 2-1 Estrela Vermelha. Sorriso final. Pepê e Rodrigo Mora decidem aos 89 minutos"

- "'Já tinha dito que o Rodrigo pode jogar em mais do que uma posição'. Francesco Farioli"

- "Celtic 0-2 SC Braga. Bravos guerreiros gigantes em Glasgow"

- "'É o Braga que queremos, estamos na direção certa'. Carlos Vicens"

- "Benfica. 'Sporting está a ser beneficiado'. Rui Costa"

- "'Não saíremos do Dragão com sete pontos de atraso', diz presidente/candidato"

- "Sporting. João Simões passa 'exame'"

- "Diomande com luz verde para receção ao SC Braga"

- "A Bola ao Centro. Três meses a chorar Diogo Jota"

- "Arábia Saudita. Conceição reencontra Jorge Jesus. Treinador português a caminho do Al Ittihad"

E no O Jogo:

- "FC Porto 2-1 Estrela Vermelha. Demora mas não falha. Dragões mantém pleno de vitórias após triunfo garantido aos 89'. Segue-se o aguardado clássico já no domingo"

- "Farioli e a marca de Villas-Boas: 'A vida não é feita de recordes'"

- "Pepê: 'Fomos quase obrigados a jogar estes três jogos'"

- "Celtic 0-2 Braga. Na Europa é outra louça. Primeira equipa portuguesa a vencer os católicos em Glasgow"

- "Vicens, treinador do Braga: 'É esta equipa que temos de ver de forma regular'"

- "Benfica. 'Nem com Pinto da Costa havia um lençol azul'. Luís Filipe Vieira, na entrevista à TSF, ataca o presidente leonino"

- "'O Sporting está a ser beneficiado". Rui Costa reage às declarações de Frederico Varandas"

- "Sporting. Rui Borges dá a mão a Rui Silva. Guarda-redes já tinha falhado contra as águias na Supertaça"

- "Ioannidis ficou impressionado com De Bruyne"