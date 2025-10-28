Ventura confirma voto a favor do Chega na Lei da Nacionalidade

O líder do Chega confirmou hoje que o seu partido vai viabilizar as alterações à Lei da Nacionalidade, votando a favor na votação final global, e disse esperar que esta legislação não venha a ser travada por "forças de bloqueio".

"Chegámos a entendimento esta noite. Quer o PSD quer o Chega votarão a favor da Lei da Nacionalidade e esta Lei da Nacionalidade será a Lei da Nacionalidade destes dois partidos", afirmou André Ventura.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o presidente do Chega referiu que este foi "um processo de negociação difícil" e apelou ao Presidente da República e ao Tribunal Constitucional para terem isso em consideração.

"Isto foi um processo de negociação muito complexo, entre dois partidos que representam mais de um milhão e meio de pessoas cada, e em que tiveram que negociar tecnicamente, politicamente, articulando vontades, procurando aproximar eleitorados para garantir que o país tinha uma lei da nacionalidade, que a bandalheira anterior tinha acabado, o descontrolo da nacionalidade, e que entrávamos no clube dos mais restritivos da Europa do ponto de vista de atribuir nacionalidade", salientou.

André Ventura disse esperar que "não haja forças de bloqueio que estejam sempre a puxar estes processos para trás, porque é importante também que todas as instituições compreendam a representatividade do que isto significa", pedindo que a "amplíssima maioria da Assembleia da República" que vai aprovar esta lei seja respeitada.