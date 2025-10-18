Netanyahu diz que guerra terminará após desarmamento do Hamas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu hoje que a guerra com o Hamas terminará quando estiver concluída a segunda fase do cessar-fogo em Gaza, que prevê o desarmamento do movimento islamita.

"A segunda fase inclui também o desarmamento do Hamas, ou mais precisamente, a desmilitarização da Faixa de Gaza e, antes disso, o confisco das armas do Hamas", disse Netanyahu numa entrevista televisiva ao Canal 14.

"Quando isto for realizado com sucesso --- espero que de forma simples, mas se não, da forma mais difícil --- então a guerra terminará", acrescentou o chefe do Governo israelita.

O plano de cessar-fogo - mediado pelos Estados Unidos e apoiado pelo Egito, Jordânia e Arábia Saudita - prevê três fases: a libertação dos reféns, o desarmamento do Hamas e a reconstrução gradual do território, sob supervisão internacional.

A segunda etapa, centrada na "desmilitarização", continua a ser a mais controversa e a que Israel considera essencial para pôr fim ao conflito.

Durante a mesma entrevista, Netanyahu confirmou ainda que se recandidatará nas próximas eleições legislativas.

Questionado sobre se tencionava candidatar-se novamente ao cargo de primeiro-ministro, respondeu positivamente e, à pergunta sobre se vencerá, respondeu da mesma forma.

Como líder do Likud e figura dominante da política israelita nas últimas três décadas, Netanyahu soma mais de 18 anos no poder, com interrupções, desde 1996 --- um recorde na história do país.

O atual mandato tem sido marcado por protestos repetidos contra a sua proposta de reforma judicial e, mais recentemente, por fortes críticas das famílias dos reféns mantidos em Gaza, que o acusam de ter demorado a negociar a sua libertação.