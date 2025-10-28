Governo "tudo fará" para deter autores do crime que causou morte de militar da GNR

A ministra da Administração Interna prometeu hoje que o Governo "tudo fará" para deter autores do crime que causou a morte de um militar da GNR na perseguição de uma lancha rápida que faria "tráfico de estupefacientes".

Maria Lúcia Amaral fez uma declaração aos jornalistas no parlamento, minutos antes do arranque do segundo e último dia de debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

"Esta noite morreu em serviço um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), que perseguia juntamente com outros militares uma lancha rápida no rio Guadiana, que faz, como esse tipo de lanchas normalmente fazem, todo o tráfico de substâncias ilícitas e de pessoas, neste caso tráfico de estupefacientes", afirmou a ministra.

Maria Lúcia Amaral deixou um compromisso "à família, à Guarda Nacional Republicana que estão de luto, e a todo o país".

"O Governo quer formular o compromisso solene de que tudo fará, nomeadamente em articulação com as autoridades espanholas, para deter os autores deste crime", afirmou, sem responder a perguntas da comunicação social.

Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos na segunda-feira à noite, após a embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade que tinha sido detetada no rio Guadiana, que a guarda suspeita que esteja relacionada com tráfico de droga.