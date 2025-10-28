Pescadores desesperam por frio

Armadores criticam também insuficiência dos dois entrepostos frigoríficos existentes na Região. Governo nega avarias, mas reconhece constrangimentos. Rotatividade dos directores regionais criticada. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 28 de Outubro.

Merecem também destaque de capa nesta edição:

"Carvalho e Bettencourt na corrida à AMRAM". Dois autarcas eleitos pelo PSD vão ter de negociar liderança da Associação Regional de Municípios.

"Escolas do 1.º ciclo sem segurança". Quase dois meses após o arranque do ano lectivo há estabelecimentos onde as entradas e saídas são controladas pelos próprios funcionários. Ausência de educador no Colégio do Marítimo inquieta pais.

"Centro de Saúde das Achadas aguarda por obras". Edifício foi inaugurado há dois anos, em vésperas de eleições.

"Aeroporto condicionado pelo mau tempo" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje.

