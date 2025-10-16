Os sinais que o seu corpo envia através dos olhos

A sua visão fala consigo todos os dias — às vezes de forma tão subtil que nem repara. Pequenas mudanças nos olhos ou no modo como vê podem ser os primeiros sinais de que algo precisa de atenção. Na Alain Afflelou Funchal, ajudam-no a compreender esses sinais e a cuidar da sua saúde visual com exames regulares e acompanhamento profissional.

Quando os olhos pedem uma pausa

A visão pode mudar gradualmente, e o corpo tende a compensar essas alterações até que o desconforto se torna evidente. Entre os sinais mais comuns estão:

Dores de cabeça frequentes ou sensação de pressão nos olhos;

ou sensação de pressão nos olhos; Cansaço visual após várias horas ao computador ou a ler;

após várias horas ao computador ou a ler; Visão turva ou desfocada , especialmente ao final do dia;

, especialmente ao final do dia; Necessidade de aproximar ou afastar objectos para conseguir ler;

para conseguir ler; Ardor, lacrimejo ou visão dupla quando realiza tarefas visuais prolongadas.

Estes sintomas podem indicar desde uma simples alteração no grau até situações mais complexas, como fadiga visual digital, presbiopia ou alterações de foco.

A importância dos exames regulares

Mesmo que não sinta desconforto, os especialistas recomendam um exame de visão anual. Este acompanhamento permite detectar precocemente alterações visuais e prevenir complicações oculares.

Na Alain Afflelou Funchal, cada exame é realizado por uma optometrista certificada com mais de 20 anos de experiência, utilizando equipamentos de alta precisão. O processo inclui avaliação completa com lâmpada de fenda, autorefratómetro e teste de refração personalizada, garantindo um diagnóstico fiável e confortável.

Um olhar atento à sua saúde visual

Cuidar da visão é cuidar da sua qualidade de vida. Ver bem influencia a segurança, o desempenho no trabalho e o bem-estar diário. Ao reconhecer os sinais que os seus olhos enviam, dá o primeiro passo para manter uma visão saudável por muitos anos.

Marque já a sua consulta por telefone ou através da nossa página online.

