Zelensky disposto a deslocar-se à Hungria se for convidado

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que está pronto para participar no encontro em Budapeste entre os homólogos norte-americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, caso receba um convite.

Em conferência de imprensa, no domingo à noite, Zelensky disse que se for convidado para "uma reunião a três" ou no formato em que o Presidente dos Estados Unidos se encontre com os homólogos ucraniano e russo separadamente.

Mesmo assim, Zelensky afirmou que a que a capital da Hungria "não é o melhor local" para os contactos sobre a Ucrânia.

Zelensky recordou que a Ucrânia defendeu que as negociações para o fim da guerra se pudessem realizar na Suíça, Áustria, Vaticano, Arábia Saudita, Qatar ou na Turquia.

Zelensky acrescentou que duvida que o primeiro-ministro húngaro Victor Orbán "possa fazer algo positivo pelos ucranianos".

O chefe de Estado ucraniano recordou que a Hungria vetou o progresso nas negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia e que se opôs às sanções contra a Rússia.

No mesmo encontro com os jornalistas em Kiev, o presidente ucraniano, disse que a Ucrânia "precisa" de 25 sistemas antiaéreos Patriot, de fabrico norte-americano, para ajudar a conter os ataques russos.

A referência aos sistemas antiaéreos ocorreu dias após a visita de Zelensky a Washington.

Por outro lado, o presidente ucraniano afirmou que a Rússia continua a exigir, nas negociações com os Estados Unidos sobre o fim da guerra, que a Ucrânia retire os militares das regiões orientais de Donetsk e de Lugansk, que já estão "quase totalmente ocupadas" pelas forças russas.