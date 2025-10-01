Sporting procura dar sequência ao triunfo inaugural na visita a Nápoles

O Sporting procura hoje dar sequência à boa entrada na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol na visita aos italianos do Nápoles, em jogo da segunda jornada frente a uma formação que arrancou com uma derrota.

Os bicampeões portugueses estrearam-se na fase de liga com um triunfo em casa frente aos cazaques do Kairat Almaty (4-1), enquanto os detentores do 'scudetto' saíram derrotados do terreno dos ingleses do Manchester City (2-0).

Num jogo com um teórico grau de dificuldade mais elevado, a formação orientada por Rui Borges vai tentar trazer pontos de Nápoles, perante um adversário que quer aproveitar o fator casa para vencer.

Contudo, a viagem para Itália foi tudo menos pacífica para a comitiva 'verde e branca', que aterrou em solo napolitano com quatro horas de atraso, perto das 23:00 locais (menos uma hora em Lisboa) devido a uma problema técnico no avião ainda no Aeroporto Humberto Delgado.

Este será o terceiro duelo entre Nápoles e Sporting, depois do duplo confronto na primeira eliminatória da antiga Taça UEFA, em 1989/90, que terminou com dois empates a zero e em que o Nápoles, de Diego Maradona, seguiu em frente no desempate por penáltis.

O jogo tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e vai ser arbitrado pelo neerlandês Danny Makkelie.