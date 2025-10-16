Merz apela à criação de uma praça financeira europeia para reter capitais

O chanceler alemão, Friedrich Merz, apelou hoje à criação de uma praça financeira europeia para fazer concorrência às que existe nos EUA e na Ásia, e assim evitar a fuga de capitais das empresas europeias.

A unificação dos mercados de capitais da União Europeia foi defendida por Merz durante um discurso no parlamento alemão.

"As nossas empresas precisam de um mercado de capitais suficientemente grande e profundo para se poderem financiar melhor e ais depressa", disse.

Berlim e Bruxelas "precisam de uma bolsa europeia para que as empresas prósperas como, por exemplo, a BioNTech, da Alemanha, não precise de ir à bolsa de Nova Iorque", acrescentou.

Este laboratório conhecido pela sua vacina contra o covid-19 integra o índice tecnológico Nasdaq de Wall Street, desde 2019.

"A Euronext está pronta para contribuir para o próximo nível de consolidação dos mercados na Europa, para criar uma disponibilidade maior de liquidez e assim financiar o crescimento das empresas europeias", reagiu o diretor do operador das bolsas europeias, Stéphane Boujnah, em declaração à AFP.

A Euronext gere as bolsas de Paris, Milão, Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa e Oslo.

Só com uma bolsa europeia "a criação de valor saído da investigação alemã e europeia ficará na Europa", disse Merz, para quem há o risco de q Europa se tornar "um brinquedo para os grandes polos económicos na Ásia e América".