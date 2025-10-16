Mais um milhão de bilhetes para o Mundial2026 vendidos em 212 países

O número de bilhetes adquiridos para o Mundial2026 de futebol na fase de pré-venda ultrapassou a marca de um milhão num universo de 212 países, com Estados Unidos, Canadá e México a serem os principais compradores.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela FIFA, desde setembro de 2025, altura em que arrancou o período de pré-venda, mais de um milhão de ingressos foram reservados, com Inglaterra, o único país europeu para já apurado, Alemanha, Brasil, Espanha, Colômbia, Argentina e França a serem, depois dos três anfitriões da fase final, a serem os países com mais procura.

Fonte da FIFA adiantou à agência Lusa que os números para Portugal serão divulgados brevemente.

"Hoje celebramos a venda de mais de um milhão de bilhetes para o Mundial. A resposta do público tem sido incrível, e é um sinal maravilhoso de que o maior e mais inclusivo Mundial da história já começou a cativar adeptos em todo o mundo", disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, no comunicado do organismo.

Até ao momento, 28 nações garantiram a presença no Campeonato do Mundo do próximo ano, incluindo Cabo Verde, que irá fazer a sua estreia.

Já Portugal necessita de apenas um ponto nas contas do Grupo F do apuramento europeu para assegurar o 'passaporte'.

O Mundial2026, que irá ter pela primeira vez três países anfitriões e 48 seleções, vai decorrer 11 de junho a 19 de julho.