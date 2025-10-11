Músicos portugueses levam obra de Carlos Paredes a 15 países durante seis meses

A obra de Carlos Paredes vai estar em digressão mundial, visitando 15 países, a partir de segunda-feira, ao longo de seis meses, um projeto com conceito e direção artística dos músicos André Varandas e Bruno Costa.

O projeto "Paredes Experience" integra um total de 40 iniciativas, em que se incluem os concertos "100 Paredes", palestras, encontros com escolas e universidades, e outras ações com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, promovendo "a sonoridade e o espírito de Carlos Paredes", disse à agência Lusa André Varandas.

"É um acontecimento raro, um projeto musical português circular durante quase seis meses, de forma ininterrupta, por 15 países. É algo que nos deixa muito orgulhosos e com uma responsabilidade acrescida", vincou.

Ao piano e à viola baixo de André Varandas, junta-se a guitarra portuguesa de Bruno Costa, os dois mentores e intérpretes do "Paredes Experience", que, em palco, na digressão mundial, contarão ainda com a colaboração de Nuno Botelho (guitarra clássica).

A digressão mundial abre na segunda-feira, na Guiné-Bissau, onde ficará até dia 18.

O programa naquele país africano de língua portuguesa inclui uma oficina criativa, na segunda e na terça-feira, com Agrice e a Orquestra Rizomba, um encontro, na quarta-feira, com a escola de música Nino Galissa, e dois concertos: o primeiro na quinta-feira, às 18:00, hora local, na Praça de Bolama e o segundo no sábado, dia 18, pelas 21:00, no Centro Cultural Português de Bissau.

Os autores explicaram à Lusa que o "Paredes Experience" assume-se como "uma viagem artística que reafirma a guitarra portuguesa como instrumento identitário de Portugal e, simultaneamente, prova a sua linguagem universal".

"Em palco, tradição e modernidade cruzam-se, evocando o legado de Carlos Paredes e projetando-o para o futuro através de novas sonoridades, diálogos culturais e colaborações internacionais multidisciplinares", adiantaram.

Depois da Guiné-Bissau, o "Paredes Experience" segue para Díli, em Timor-Leste, onde ficará entre dias 21 a 30 deste mês, voando para a costa leste dos Estados Unidos (EUA), de 06 a 13 de novembro, com ações agendadas para Nova Iorque, New Bedford e Nova Jérsia.

Entre 27 de novembro e 04 de dezembro, a Argentina é o destino, com apresentações agendadas para a capital, Buenos Aires, e Córdova, a segunda cidade mais populosa daquele país sul-americano.

Montevideu, no Uruguai, receberá o "Paredes Experience" entre 05 e 09 de dezembro, antes de um primeiro regresso à Europa, no caso à Toscana italiana, nas localidades de Pontedera e Buti (11 a 14 de dezembro).

No início de 2026, a música de Carlos Paredes ecoará na Polónia (na capital Varsóvia e em Rzeszów, no sudeste do país), entre dias 09 e 17 de janeiro, partindo depois para a China e para os territórios chineses de Macau e Hong Kong, em locais ainda a anunciar, de 19 a 26 do mesmo mês.

De 11 a 16 de fevereiro, será a vez de Istambul (Turquia), seguindo-se Cuba (em Havana e Matanzas, entre 25 de fevereiro e 03 de março) e cinco dias em Paris (França), de 05 a 09 de março.

A digressão mundial do "Paredes Experience" tem o seu final agendado para São Paulo, no Brasil, com iniciativas previstas de 12 a 23 de março.

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Carlos Paredes (1925-2025), André Varandas e Bruno Costa promoveram, em Portugal, o projeto "100 Paredes", que propôs "uma celebração global da vida e da obra daquele que é unanimemente reconhecido como um dos maiores símbolos da cultura portuguesa e da universalidade da guitarra portuguesa".

No total, foram mais de 80 iniciativas entre concertos sociocomunitários, palestras e uma exposição itinerante, entre outras ações.