Funchalenses "espoliados" de direitos à habitação, mobilidade e serviços básicos, acusa CDU

"Os funchalenses têm sido espoliados do seu direito à cidade: negado o acesso à habitação, agravadas as dificuldades de mobilidade, privados de direitos como o saneamento básico são obrigados a pagar impostos e serviços que não se refletem na melhoria da sua vida quotidiana”, denunciou hoje Ricardo Lume, reforçando o mote "devolver o Funchal à sua população", no último dia de campanha eleitoral.

O cabeça-de-lista da CDU acusou ainda o actual executivo de "promover uma imagem artificial de um ‘Funchal resort’, feito para turistas e para estrangeiros endinheirados, enquanto o povo que vive e trabalha nesta cidade é deixado para trás", apelando ao voto no seu partido.

Citado em nota de imprensa, Lume reafirmou a "urgência de uma política alternativa para a cidade do Funchal, uma política que envolva democraticamente a população e coloque os interesses dos funchalenses em primeiro lugar" e a

O candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, falava durante uma acção de contacto com a população no Bairro da Nazaré, que considera um "exemplo gritante" de que "o Funchal está a ser transformado num concelho apenas ‘para inglês ver’", onde "a população é tratada como figurante".

Lume foi mais longe, e afirmou que "a Câmara Municipal e o Governo Regional abandonaram completamente o bairro" e, a título de exemplo, fala em espaços comuns e jardins "ao abandono", as ruas degradas, sem manutenção e lixo acumulado.

Por outro lado alerta para o aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo, naquele bairro, situaões estas associadas a problemas de alcoolismo e toxicodependência, "sem qualquer resposta humana ou social por parte das autoridades".

"Tudo isto aumenta o sentimento de insegurança entre os moradores, que se sentem esquecidos e desrespeitados", rematou.