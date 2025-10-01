Filipe Sousa acusa deputados do PSD-M de "hipocrisia e aparição oportunista"

O deputado único do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República, Filipe Sousa, afirmou na tarde desta quarta-feira que foi vítima de “um ataque soez na comunicação social” por parte de deputados do PSD, na sequência das propostas que tem apresentado para que os residentes deixem de continuar a adiantar dinheiro ao Estado nas viagens aéreas entre a Madeira e o Continente.

Filipe Sousa diz estranhar que “depois das longas férias de Verão, os deputados do PSD eleitos pela Madeira, afinal deram sinal de vida esta quarta-feira e o motivo da súbita aparição não foi para apresentar nenhuma solução para a injustiça que eles mantêm no Subsídio Social de Mobilidade (SSM), mas para criticar e considerar ‘oportunista’ o trabalho realizado pelo JPP para resolver a questão dos adiantamentos”.

Em nota enviada, esta noite, à comunicação social, o deputado do JPP diz que “o comportamento dos deputados do PSD na Assembleia da República não se cinge apenas à obediência cega ao centralismo e aos interesses nacionais do PSD, mas vão ao ponto de votarem contra as propostas específicas do JPP que têm como único objectivo defender os direitos dos madeirenses e corrigir as injustiças que eles criam e querem manter”.

Filipe Sousa exemplifica este comportamento com o voto contra do PSD ao Fundo de Garantia proposto pelo JPP: “Uma proposta realista, que ponha fim a que os madeirenses continuassem a ser credores do Estado para poderem viajar dentro do seu próprio país, mas também seria uma garantia para acabar com as desconfianças das companhias aéreas”.

O parlamentar diz que “o PSD tem passado o tempo a iludir os madeirenses, fingindo que defende o pagamento do valor fixado pelo SSM, os 79€ e 59€, mas depois é só contradições, porque ignora que este modelo foi aprovado por eles, que foram eles que impuseram um teto máximo, que são eles que estão mais preocupados em defender as companhias áreas do que os residentes e são eles que votam contra todas as propostas para solucionar e corrigir estas injustiças”.

“Quando o JPP apresentou um projeto de resolução claro e objetivo, o Fundo de Garantia, aliás reconhecido pela DECO, os deputados do PSD levantaram a mão para votar contra, é a definição perfeita de contradição”, sublinha. “Dizem defender os madeirenses, mas votam contra os seus interesses. É como chegar a uma aldeia em chamas, despejar gasolina sobre o fogo e, ainda assim, vangloriar-se de ter trazido um balde de água”, enfatiza.

Filipe Sousa regista ainda “a divisão entre os deputados do PSD” que reagiram em separado, o que, entende como um “desnorte”, e diz saber as razões do “súbito despertar”. Lembra que dentro de dias realizam-se eleições autárquicas, e que “a preocupação não é com os madeirenses, mas com a fotografia política, esta é a verdadeira face do oportunismo, das críticas vazias, da incoerência, enquanto o JPP continua a trabalhar pelo povo”, refere. “A Região precisa de deputados que defendam os cidadãos com coerência, coragem e verdade, não de figurantes que só aparecem quando há palco para posar”.