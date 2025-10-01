MARIOFA com "uma programação vibrante e multicultural"

A 7.ª edição do MARIOFA – Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas foi apresentada, hoje, no Barreirinha Bar Café. De acordo com a organização, o evento decorre de 9 a 11 de Outubro, com "uma programação vibrante e multicultural, que volta a trazer à ilha da Madeira o fascínio do teatro de marionetas, num encontro entre tradição e contemporaneidade, cruzando linguagens, geografias e gerações".

Os espectáculos e intervenções decorrerão em diversos palcos da ilha, reforçando a proximidade com o público e a diversidade de ambientes: Teatro Municipal Baltazar Dias, Parque Urbano da Nazaré, Praça do Povo, Barreirinha Bar Café e MUDAS – Museu de Arte Contemporânea.

Nesta edição, conforme revela a organização, o festival volta a receber os consagrados S.A. Marionetas, "que regressam com a irreverente e aclamada performance Cabaret Voltaire, espectáculo que evoca o espírito dadaísta com humor e criatividade". Directamente da Turquia, "o público terá a oportunidade rara de conhecer o milenar e encantador teatro de sombras Karagöz, símbolo do património cultural turco".

Num espírito de colaboração internacional, a Associação Nuvem Aquarela promove o Emotionarium, "projecto que une artistas locais e britânicos num espaço de criação conjunta, desafiando os limites da marioneta enquanto linguagem cénica".

Dos Açores, "o Vum Teatro traz consigo duas propostas distintas: a tradição popular do Teatro Dom Roberto e a aventura teatral de Piratas, espectáculo repleto de dinamismo e imaginação".

Com uma programação que valoriza o encontro entre culturas, estéticas e tradições, diz ainda que o MARIOFA "se afirma, mais uma vez, como um espaço de descoberta, partilha e encantamento".