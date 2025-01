Charlie Hebdo publicará novas caricaturas sobre religião em edição de aniversário

A revista satírica francesa Charlie Hebdo vai publicar novos 'cartoons' sobre religiões na próxima terça-feira, no número especial que preparou para assinalar o décimo aniversário do ataque jihadista que matou 12 pessoas na sua redação em Paris.

"Será um número duplo de 32 páginas", dos quais serão impressos 300 mil exemplares e que estará à venda durante duas semanas, explicou o editor-chefe, Gérard Biard, numa entrevista ao jornal Ouest France, em que disse também que incluirá uma sondagem em França sobre o direito à caricatura, à blasfémia e à liberdade de expressão.

"Este estudo vai contra as ideias preconcebidas e mostra que a população francesa, que se supõe ser menos tolerante com esta liberdade, o é, na verdade, de forma generalizada e crescente", disse Biard.

Para o editor-chefe da Charlie Hebdo, estes resultados reforçam a determinação do semanário em "continuar a fazer o seu trabalho".

Em 07 de janeiro de 2015, dois terroristas, os irmãos Chérif e Said Kouachi, assassinaram 12 pessoas num ataque à redação desta publicação satírica, no centro de Paris, que estava sob proteção e tinha sido alvo de constantes ameaças por ter publicado algumas caricaturas controversas do profeta Maomé, desde 2006.

O ataque gerou uma reação em todo o mundo e no fim de semana seguinte levou milhões de pessoas às ruas, sobretudo em Paris, onde compareceram chefes de Estado e de Governo de dezenas de países.

No dia do décimo aniversário, está prevista uma homenagem oficial da Câmara Municipal de Paris, na qual estará presente o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Na mesma terça-feira haverá também uma homenagem às quatro vítimas mortais de um ataque a um supermercado judeu em Paris ocorrido dois dias depois do ataque ao Charlie Hebdo.