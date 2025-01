Poucos banhistas aventuram-se no primeiro mergulho do ano na Praia da Calheta

Apesar do céu limpo e do mar convidativo, as primeiras horas do primeiro dia do ano ficam marcadas por um baixo número de banhistas dispostos a dar o tradicional primeiro mergulho do ano na praia da Calheta.

Com temperaturas amenas para esta época do ano, a brisa fresca que soprava pode ter desencorajado muitos frequentadores habituais com a praia a apresentar um cenário tranquilo. Entre os presentes, o clima de descontração predominava, mas a maioria optava por permanecer na areia, aproveitando o sol de Inverno.

Ver Galeria Mergulho foi "gelado, mas revigorante".

“Já é uma tradição vir aqui no dia do ano, mas confesso que hoje não tive coragem de entrar na água. Este ventinho não ajuda”, comentou Mariana Silva, uma residente local. Outros, no entanto, decidiram manter a tradição, como Manuel Silva, que descreveu o mergulho como “gelado, mas revigorante”.

Os comerciantes também notaram o movimento reduzido em comparação a anos anteriores. “Normalmente, temos mais gente no primeiro dia do ano, mas acredito que a brisa tenha espantado alguns”, disse uma proprietária de um dos quiosques locais.

Ainda assim, a praia da Calheta é ponto obrigatório para banhistas, proporcionando um início de ano tranquilo para aqueles que decidiram comparecer. Enquanto alguns buscavam energias para os desafios de 2025, outros apenas aproveitaram o momento para relaxar e contemplar o horizonte ou simplesmente conviver em família.

Também esta manhã, no Complexo Balnear do Lido está marcado o primeiro mergulho ano, seguida de aula de hidroginástica, uma acção promovida pela Frente-Mar. As receitas serão doadas na sua totalidade à Associação Acreditar.