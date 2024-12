Clube Naval do Funchal contou com equipa de 70 atletas na Volta à Cidade do Funchal

O Clube Naval do Funchal participou, ontem, na Volta à Cidade do Funchal – Corrida de São Silvestre, representado por uma equipa de 70 atletas. Numa nota à imprensa, o clube salienta ter alcançado resultados expressivos.

No sector feminino, a equipa conquistou o 10.º lugar da classificação geral, enquanto no sector masculino garantiu a 24.ª posição. "Entre os destaques individuais, Tânia Monteiro brilhou na prova feminina ao completar o percurso em 24 minutos, alcançando o 16.º lugar. Já no sector masculino, André Ferreira obteve o melhor desempenho do CNF, com um tempo de 22 minutos e 12 segundos, classificando-se na 122.ª posição", indica.

Quanto às provas jovens, Ivan Yuzik destacou-se ao alcançar o 27.º lugar na categoria S12. Já nos S16, Lucas Rodrigues e Rodrigo Vieira obtiveram respectivamente as 17.ª e 20.ª posições.